Si inizia alle 18 con l’amichevole della Costa d’Avorio e si prosegue in serata con le gare di Nations League

Questo sabato non ci sarà la Serie A a farci compagnia, ma per gli appassionati ci sarà la possibilità di seguire le gare tra nazionali, in cui scenderanno in campo alcuni giocatori del Torino. Si inizia alle 18 italiane con l’amichevole che metterà di fronte alla Costa d’Avorio di Singo il Togo. Mezz’ora più tardi, alle 18.30 (sempre orario italiano), toccherà a Seck e al suo Senegal, impegnato nell’amichevole in casa della Bolivia. Alle 20.45 spazio al calcio europeo con la Nations League. Repubblica Ceca e Svizzera disputeranno in contemporanea le sfide valevoli per il Gruppo 2 di Nations League A. I cechi di Zima proveranno a sconfiggere il Portogallo per evitare la retrocessione. Stesso obiettivo della Svizzera di Rodriguez, che farà visita alla Spagna prima classificata. Passando invece alla Nations League B, l’Albania di Berisha giocherà contro Israele, la formazione che di fronte al proprio pubblico punta alla promozione in Nations League A. Serbia invece alle prese col match del Gruppo 4 in cui Milinkovic-Savic, Lukic e Radonjic saranno chiamati a fare i conti con la Svezia.

Nazionali, gli orari e le partite dei granata in campo

18 Costa d’Avorio-Togo (Singo)

18.30 Bolivia-Senegal (Seck)

20.45 Repubblica Ceca-Portogallo (Zima)

Spagna-Svizzera (Rodriguez)

Israele-Albania (Berisha)

Serbia-Svezia (Milinkovic-Savic, Lukic, Radonjic)

