L’attaccante francese, ormai sceso nelle gerarchie, viene schierato da Vanoli ogni volta che bisogna recuperare le partite

Ormai archiviata la sconfitta contro il Napoli, l’ennesima nelle ultime partite, il Torino si prepara ad affrontare il Genoa. Per la prima volta sarà un vero incontro delicato, uno scontro salvezza tra due squadre che si trovano nelle parti basse della classifica. Se contro il Monza infatti i granata erano ancora “tranquilli” a giudicare dai punti che li separavano dalla zona rossa, ora invece c’è davvero da preoccuparsi, e la partita di sabato può dire molto sul prosieguo della stagione. Vanoli si prepara a schierare tutti i migliori uomini a disposizione, con la speranza – almeno per una volta – di andare avanti e gestire il vantaggio. Se così non fosse ci sarebbe bisogno dei cambi, e l’allenatore varesino ha più volte fatto capire di non avere una panchina all’altezza dei titolari; i subentrati sono ormai quasi sempre gli stessi e tra questi c’è Karamoh, legato a un dato particolare.

Il caso Karamoh

Il dato riguarda il fatto che l’attaccante francese entra praticamente sempre e solo in situazioni di difficoltà. L’ex Montpellier, che è sceso nelle gerarchie a causa dell’exploit di Njie, è ormai il 4° attaccante in rosa; detto ciò, risalta come Vanoli sembra fidarsi di lui solamente quando la squadra si trova sotto nel punteggio. Gli ultimi ingressi in campo ne sono la prova: Inter, Cagliari, Roma, Fiorentina, Juventus e Napoli. Il numero 7 non viene praticamente mai utilizzato nel classico 3-5-2, bensì i suoi ingressi equivalgono alle più classiche “mosse della disperazione“, accompagnate da cambi moduli con proiezione molto offensiva. Nonostante questo, però, al momento il tecnico non ha mai avuto ragione. Karamoh non ha ancora messo a referto né assist né gol, e allo stesso tempo non ha dimostrato di poter dare la scossa alla squadra richiesta dal mister. Chissà dunque se questa scelta che sembra ormai un automatismo troverà continuità.