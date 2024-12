A pochi giorni dalla sfida tra Genoa e Torino, Patrick Vieira deve fare i conti con le tante assenze per infortunio

Ripartire. Il Torino viene da un periodo assolutamente negativo, e lo dimostra il fatto che nelle ultime 5 partite di Serie A nessuna squadra ha fatto peggio. I granata sono precipitati dal 1° posto in classifica a soli 4 punti dalla zona rossa, mettendo a serio rischio una stagione che era partita nel migliore dei modi. Dopo un ciclo di partite complicate arriva il primo vero scontro diretto “delicato”, contro il Genoa di Patrick Vieira che dal canto suo ha fatto un gran colpo nell’ultimo turno vincendo a Udine. Non sarà semplice per il Toro, nonostante il Grifone debba fare i conti con le tante assenze per infortunio.

Il punto sull’infermeria

Come detto, sono tante le assenze in casa Genoa. Tra infortuni e problemi di altro tipo, Gilardino prima e Vieira ora non hanno mai potuto contare su tanti giocatori di movimento, con l’ex allenatore che spesso è stato costretto a schierare alcuni elementi della Primavera. Al momento i giocatori ai box sono De Winter, Malinovskyi, Ekhator ed Ekuban. Il difensore belga è fermo da due mesi per un problema fisico, che lo terrà lontano dal campo ancora per diverso tempo; Ekhator ha invece accusato uno stiramento due settimane fa e difficilmente recupererà per domenica, mentre Ekuban non gioca ormai da fine settembre per un problema non specificato. La stagione di Malinovskyi si è invece conclusa, a causa di una brutta frattura del perone rimediata a inizio campionato.

I giocatori rientrati da poco

Allo stesso modo, nelle ultime settimane il tecnico francese ha recuperato alcune pedine fondamentali. Tra queste certamente Junior Messias, che si è ripreso dopo un infortunio muscolare e ha giocato 40 minuti nelle ultime due partite. A proposito di recuperi importanti pure Gollini è tornato disponibile dopo l’infortunio all’anca, anche se non a pieno regime; verosimilmente contro il Torino toccherà ancora a Leali difendere la porta. È rientrato infine anche Northon-Cuffy, esterno inglese che aveva riscontrato un problema muscolare.