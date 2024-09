Complice anche la pausa per le nazionali, il club ha deciso di mandare avanti i lavori di rifacimento del manto erboso al Filadelfia

Come ben noto a tutti, la Serie A si ferma una settimana per dar spazio alle nazionali. Addirittura in 11 tra i giocatori del Torino sono stati convocati dai rispettivi CT, e questo mette Vanoli nelle condizioni di dover lavorare con pochi uomini a disposizione. Per questo motivo, il mister granata non solo ha deciso di aggregare al gruppo della prima squadra alcuni giovani della Primavera, ma ha anche programmato un allenamento congiunto per sabato mattina. Questa partitella, rigorosamente a porte aperte per permettere ai tifosi di far sentire la propria vicinanza, verrà effettuato non al Filadelfia ma allo Stadio Grande Torino, per un motivo ben preciso: il club ha deciso di sfruttare la sosta per mandare avanti i lavori di rifacimento del manto erboso all’interno del centro sportivo, che dunque sarà inagibile per un paio di giorni.