In vendita i biglietti per la gara tra il Torino e i salentini, valida per la 4ª giornata di Serie A: tutte le info

Attualmente c’è la sosta per le nazionali, è vero, ma si può già pensare al rientro in campo del Torino. Dopo aver ottenuto 7 punti nelle prime 3 partite ed essersi piazzati al primo posto in compagnia, ora i granata puntano a dare continuità a questi ottimi risultati anche contro il Lecce, nella prossima sfida casalinga. La partita è in programma domenica 15 settembre alle ore 15 allo Stadio Olimpico Grande Torino, ed è già possibile acquistare i biglietti, con una promo speciale.

I prezzi e la promo

Come si legge sul sito del club, i biglietti per gli adulti sono in vendita a partire da 19 euro nelle Curve. Da questa stagione inoltre l’acquisto online consentirà di risparmiare: usando infatti il sito ufficiale è previsto uno sconto di 1 euro per ogni biglietto, rispetto ai punti vendita e alle casse stadio. Sarà una giornata di festa, in cui andare allo stadio anche con figli e nipoti: biglietti a soli 10 euro per i minori di 18 anni se accompagnati da un adulto. A tutti i tifosi Under 14, agli ingressi, sarà inoltre consegnato gratuitamente l’astuccio del Toro per dipingere di granata il Back to School. Infine, i biglietti per il settore ospiti sono disponibili al prezzo di 22 euro.