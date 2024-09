La Lega Serie A ha reso noti i candidati per il premio di miglior giocatore del mese di agosto: c’è anche Saul Coco

Il mese di agosto del Torino è stato un successo: 3 vittorie (di cui una in Coppa Italia) e un pareggio, 7 punti e primato in classifica, cosa chiedere di più? La mano di Vanoli si è vista sin da subito, e oltre a dei perfezionamenti dal punto di vista del gioco l’allenatore è anche riuscito a far rendere fin qui al massimo alcuni singoli. Un esempio può essere certamente Saul Coco, arrivato come sostituto di Buongiorno e che attualmente non sta facendo rimpiangere l’ex numero 4. Il difensore equatoguineano si è reso protagonista di tre prestazioni super, risultando anche decisivo a Venezia grazie al suo gol che è valso lo 0-1. Anche per questo, la Lega Serie A lo ha inserito tra i candidati per il premio di miglior giocatore del mese di agosto. L’ex Las Palmas non solo è l’unico difensore, ma è anche affiancato da big del campionato come Kvaratskhelia, Retegui, Thuram, Vlahovic e Man. Sarà possibile votare il giocatore granata sul sito di EA Sports.

I candidati

Saul Coco (Torino)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

Marcus Thuram (Inter)

Mateo Retegui (Atalanta)

Dennis Man (Parma)

Dusan Vlahovic (Juventus)