Iniziano oggi le prime partite delle nazionali che vedranno impegnati calciatori del Torino: scendono in campo in 5

Neanche il tempo di godersi le prime giornate di campionato, che è subito tempo di una pausa. Terminato il calciomercato e messi alle spalle i primi tre turni, il calcio per club si ferma per una settimana e mezza per far spazio alle nazionali. In questo mese di settembre sono tanti gli impegni importanti nelle varie confederazioni: in Europa prende il via la 4ª edizione della Nations League, in Sudamerica e in Asia proseguono le qualificazioni per il Mondiale, mentre in Africa quelle per la Coppa continentale. 11 i giocatori del Toro convocati, tantissimi rispetto alle ultime stagioni, e oggi esordiscono in 5.

I giocatori in campo oggi

Tra tutti i giocatori convocati, come detto oggi ne scendono in campo 5. Ad aprire il sipario ci penserà Ciammaglichella, impegnato alle 17 in Elite League con l’Italia U20 sul campo dei pari età della Repubblica Ceca. Alle 20.45 è il turno della Nations League: in divisione A la Croazia di Sosa farà visita al Portogallo, mentre la Polonia di Walukiewicz verrà ospitata dalla Scozia di Ché Adams, il quale però non ci sarà perché ha rifiutato la convocazione per cercare di trovare la forma migliore al Filadelfia. Oltre a loro giocherà anche Ilic: la Serbia se la vedrà con la Spagna, sempre alle 20.45. Per quanto riguarda la Coppa d’Africa, invece, la Guinea Equatoriale di Coco affronterà l’Algeria. Una prova dura ma stimolante per il neodifensore granata, che se la vedrà con giocatori del calibro di Mahrez, Aoura, Gouiri e non solo.

Il programma delle partite

Ore 17 Elite League – Repubblica CecaU20-ItaliaU20 (Ciammaglichella)

Ore 20.45 Nations League – Portogallo-Croazia (Sosa)

Ore 20.45 Nations League – Scozia-Polonia (Walukiewicz)

Ore 20.45 Nations League – Serbia-Spagna (Ilic)

Ore 21 Qualificazioni Coppa d’Africa – Algeria-Guinea Equatoriale (Coco)