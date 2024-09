Le parole del nuovo esterno granata direttamente dal ritiro della nazionale croata

Prima settimana di settembre vuol dire pausa per le nazionali. Dopo appena tre giornate, il campionato si ferma per dare spazio agli impegni di qualificazione al Mondiale e alla Nations League, per quanto riguarda le nazioni europee. Tanti i giocatori del Torino impegnati con la maglia del proprio paese, tra cui anche Borna Sosa. Il croato, appena arrivato dall’Ajax rappresentando uno dei colpi dell’estate, ha parlato della nuova esperienza in granata direttamente dal ritiro della nazionale croata.

Le parole di Sosa

“Sono davvero felice di aver cambiato club. A Torino mi sto divertendo parecchio, sarà una stagione molto bella. Siamo partiti alla grande con 7 punti in 3 partite. Per me questa è una rinascita“. Così si è espresso il laterale croato, dimostratosi molto carico per questa nuova avventura dopo quella negativa in Olanda.