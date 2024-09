I due nuovi acquisti al momento sono in Nazionale, quando Vanoli li riterrà pronti le gerarchie in difesa potrebbero cambiare

Gli ultimi giorni di mercato sono stato piuttosto accesi per il Toro, protagonista di tante entrate in difesa. All’ombra della Mole sono arrivati giocatori come Maripan e Walukiewicz, che hanno completato un reparto di rimasto orfano di Buongiorno e Schuurs. Il primo si è trasferito al Napoli, mentre l’olandese è dovuto tornare sotto i ferri per le complicazioni del suo percorso di recupero. Ora che la difesa è completa è possibile ipotizzare quale sarà quella titolare che Vanoli potrebbe mettere in campo quando il campionato ricomincerà.

Le ipotesi in difesa

Con l’arrivo di Maripan e Walukiewicz Paolo Vanoli può finalmente contare su una difesa al completo. Già dalla gara contro il Lecce, la prima dopo la sosta, l’allenatore granata potrebbe mettere in campo dal primo minuto anche i nuovi arrivi. La certezza in difesa al momento è solo Saul Coco, che ha trovato il primo gol in Serie A al Penzo di Venezia. Tutto da decidere invece per quanto riguarda i braccetti: sia Maripan che Walukiewicz sono infatti adattabili sia a destra che a sinistra. Starà a Vanoli decidere se buttarli subito nella mischia o se concedergli ancora del tempo per entrare in sintonia con gli schemi dell’allenatore e con i tatticismi della Serie A.

Per ora i titolari restano Vojvoda e Masina

Vojvoda e Masina continueranno a giocarsi le proprie carte, visto l’ottimo inizio di stagione. Ma entrambi, nel corso della propria carriera, hanno giocato prevalentemente da esterni a tutta fascia. Proprio per questo Vanoli potrebbe decidere di adottare una difesa con Maripan, Coco e Walukiewicz, per giocare con un reparto di soli giocatori di ruolo. Ne sapremo di più alla ripresa del campionato, quando il Toro ospiterà gli uomini di Gotti.