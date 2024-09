Convocato da Spalletti per il doppio impegno in Nations League, Ricci potrebbe partire titolare nel big match contro la Francia

Dopo tre giornate di Serie A, è ora tempo di lasciare spazio alle nazionali, che saranno impegnate tra Nations League e qualificazioni al Mondiale 2026. In seguito alla campagna fallimentare in Germania per gli Europei, per l’Italia prende il via un nuovo ciclo, fatto di giocatori nuovi, gente fresca e idee diverse. Per questo motivo Luciano Spalletti ci ha tenuto a convocare tanti giovani, tra cui anche Samuele Ricci. Il centrocampista granata era già nella lista dei 30 prima di Euro2024, ma è poi stato tagliato. Ora, invece, è rientrato con un ruolo tutt’altro che marginale. L’idea del CT, infatti, è quella di schierare l’ex Empoli titolare nel big match contro la Francia; nella rifinitura Ricci è stato provato in mezzo al campo insieme a Tonali e Frattesi, e a meno di stravolgimenti dovrebbe partire dal 1′.

Il premio per un buon inizio di stagione

La convocazione e la possibile titolarità rappresentano dunque una sorta di premio per il buon inizio di stagione fatto vedere dal centrocampista. Se nell’ultima stagione il numero 28 aveva chiuso con difficoltà, con Vanoli invece ha ritrovato il sorriso e anche la continuità di prestazioni che forse gli era mancata fino a questo momento. Nonostante non siano ancora arrivati né gol né assist per lui, si nota un cambio di registro in campo. Lui e Ilic sono migliorati di tanto da quando l’allenatore varesino siede in panchina, e trascinano ora i compagni da veri e propri leader. Come detto più volte, questa stagione – con un mister che dà tanta importanza al ruolo dei centrocampisti – può essere quella della consacrazione per lui. Fin qui gli è sempre mancato qualcosa per poter fare il salto di qualità, che potrebbe però essere effettuato quest’anno.