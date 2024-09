A giugno è scaduto il contratto di Koffi Djidji con il Torino. Adesso il difensore, a mercato chiuso, è ancora senza squadra

La sessione di calciomercato in Serie A si è chiusa da meno di una settimana. Ma per tutte le squadre c’è ancora la possibilità, come ha fatto la Roma con Hummels, di prendere i giocatori che sono svincolati. Koffi Djidji, difensore francese ex Torino, è ancora senza squadra. Il contratto del giocatore è scaduto il 1 giugno del 2024 e senza rinnovo e rimasto svincolato. Contratto, il suo, che era già stato rinnovato per un anno in vista della stagione 2023/2024, l’ultima di Juric al Toro. Proprio nell’ultima stagione, ha avuto troppi problemi fisici che lo hanno fatto giocare molto poco. Adesso è ancora svincolato, in attesa dell’offerta giusta. Classe 1992, 31 anni, il francese è un difensore con molta esperienza. I granata lo avevano preso nel 2019 dal Nantes: in maglia granata ha dato tanto.

Gli altri svincolati

Oltre a lui, dal Toro si sono svincolati a giugno Gemello e Rodriguez. Luca Gemello è andato in Serie C al Perugia. Ha già giocato da titolare le prime 2 partite di campionato. Ha subito 3 gol e fatto 1 clean sheet. In Umbria gioca da primo portiere e ha trovato una nuova casa. Ricardo Rodriguez invece, è andato a giocare nella Liga spagnola, al Betis Siviglia. Dopo un ottimo Euro 2024 con la Svizzera, l’ex capitano granata ha scelto la Spagna. Ha già esordito in campionato. Djidji quindi, è l’unico ad essere rimasto senza squadra.

Cosa fa adesso?

In attesa della chiamata di qualche squadra, è rimasto a Torino. Si sta allenando nella scuola calcio di Francesco Caronte, ex terzino della Primavera del Torino. Proprio lì, insieme a lui, si allena anche Simone Edera, altro ex del Torino. Dopo l’esperienza al Foggia in Serie C, è svincolato e senza squadra pure lui. Fondamentale per Djidji tenersi in forma, per farsi trovare pronto ad una eventuale chiamata.