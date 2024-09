Nella giornata di oggi, Pietro Pellegri è stato presentato all’Empoli. Queste le sue parole: “Fisicamente mi sento bene”

Pietro Pellegri è da poco diventato un nuovo giocatore dell’Empoli. Nella giornata di oggi, il giocatore è stato presentato. Queste sono state le sue parole: “Quest’anno avevo voglia di giocare e cercare continuità, è arrivata questa occasione e ho pensato che non fosse da perdere. Fisicamente mi sento bene, infortuni non ne sto avendo, ho imparato a conoscere il mio corpo e a come lavorare. Non penso che Empoli sia un gradino sotto, questa è una tappa importante per me per trovare quella continuità che mi è mancata in passato. Voglio dimostrare le mie qualità”.