Battuta la Cechia nella prima giornata di Elite League: gol di Lipani e raddoppio di Ciammaglichella, prima del gol avversario

Successo all’esordio in Elite League per l’Under 20 di Bernardo Corradi. Gli azzurrini hanno battuto la Cechia 2-1 e c’è stato anche un giocatore granata tra i protagonisti. Parliamo di Aaron Ciammaglichella, autore di uno dei due gol che hanno deciso il match. Vantaggio italiano siglato da Lipani, poi nella ripresa il neo entrato Ciammaglichella realizza il 2-0, prima della rete degli avversari che accorcia le distanze. Il prossimo appuntamento è in programma martedì 10 settembre alle 16 a Rieti contro la Germania.