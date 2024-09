Nazionali: in questa pausa dedicata alle rappresentative nazionali ci sono 11 giocatori del Toro. Oggi ne giocano 4

In Serie A non si gioca in questo fine settimana: c’è la pausa dedicata alle Nazionali. Oggi, venerdì 6 settembre, ci sono 4 giocatori del Toro degli 11 complessivi che scendono in campo. Alle ore 16:00 tocca a Pedersen in Kazakistan-Norvegia di Nations League. Poi alle 20:45 ci sono Ricci con l’Italia e Vojvoda con il Kosovo. Entrambi giocano in Nations League in Francia-Italia e Kosovo-Romania. Stanotte, alle ore 2:00, c’è stata anche Argentina-Cile per Maripan. Gara valida per le qualificazioni dei Mondiali in Canada del 2026. Ha vinto l’Argentina per 3-0. Maripan non ha giocato.