Adam Masina al Torino è rinato. Anche con Vanoli sta giocando bene ed è l’unico mancino in difesa: è lui il titolare

Durante questa prima pausa dedicata alle Nazionali, che arriva dopo 3 giornate, Vanoli lavora al Filadelfia. Non ci sono tutti i giocatori a disposizione, infatti ben 11 sono con le rispettive selezioni. Adam Masina è rimasto al Filadelfia ed è lui il titolare in difesa nel Torino. Arrivato lo scorso anno in prestito a metà stagione con l’Udinese, in granata è rinato. In estate è stato giustamente riscattato e ha preso il posto di Rodriguez, partito a zero. Al fianco di Coco e Vojvoda, sta giocando bene e si è meritato il posto da titolare. Per lui questa può essere una grande stagione, da protagonista. Persona umile dentro e fuori dal campo, può migliorare ancora tanto.

L’unico mancino

Si tratta dell’unico difensore mancino presente in rosa. A mercato chiuso, senza prendere Hajdari, il Torino ha a disposizione lui, Coco, Vojvoda, Walukiewicz, Maripan e all’occorrenza Tameze e Dembele. Tutti difensori di piede destro. Il Toro dietro gioca a 3 e sulla sinistra, nel ruolo di braccetto, Masina è in vantaggio su tutti. Gli altri giocatori, soprattutto i nuovi arrivati Walukiewicz e Maripan, devono rincorrere. Inoltre, al momento, è l’unico giocatore presente al Filadelfia. Coco (Guinea Equatoriale), Vojvoda (Kosovo), Walukiewicz (Polonia) e Maripan (Cile) sono tutti in nazionale. Poi c’è anche Schuurs, ancora alle prese con il suo lungo infortunio.

Le parole di Vanoli

Vanoli sulla sinistra, in difesa, preferisce avere un mancino. Prima che si chiudesse il mercato, l’allenatore granata aveva detto: “Preferisco nella difesa a tre il piede forte, poi se col mercato non arriveranno qualcuno si adatterà”. E infatti se non ci sarà Masina, qualcuno si adatterà. I principali indiziati sono il numero 4 (Walukiewicz) e il numero 13 (Maripan). Vanoli avrà tutto il tempo per plasmare la difesa a suo piacimento, con tutti gli elementi che ha a disposizione.