Oltre a Vagnati, anche il responsabile del settore giovanile è in attesa di una nuova offerta per rinnovare il contratto

Terminata la fase clou dell’estate, quella dedicata al mercato, è ora tempo di concentrarsi su altro. Non solo campo però, perché c’è da risolvere diverse situazioni contrattuali, che riguardano sia giocatori che membri dello staff. Tra questi, oltre a Davide Vagnati, che è in attesa di un’offerta di rinnovo come era stato promesso da Cairo, anche Ruggero Ludergnani. Il contratto del responsabile del settore giovanile scadrà il 30 giugno del 2025, e ci si attende che nei prossimi mesi verrà formalizzato il prolungamento.

Trattativa in corso per Ludergnani

Sono stati mesi faticosi anche per Ludergnani, oltre che per Vagnati. Se il direttore tecnico è stato impegnato per rinforzare la rosa della prima squadra dopo le cessioni pesanti e dolorose di Bellanova e Buongiorno, allo stesso modo il 38enne romagnolo ha dovuto fare i conti con un mercato ricco di insidie per la Primavera e le altre selezioni giovanili. In primis il responsabile del settore giovanile ha dovuto decidere a chi affidare la panchina dell’Under 20 dopo Scurto, e la scelta è ricaduta su Felice Tufano. Poi, in molti tra i giocatori della rosa della scorsa stagione hanno lasciato: chi è stato ceduto, chi girato in prestito in leghe minori e chi invece è stato promosso con i grandi. Questo ha portato il classe ’86 a dover rivoluzionare di fatto la squadra per renderla nuovamente competitiva, mettendo a segno diversi acquisti.

Ludergnani: l’ultimo rinnovo un anno fa

Adesso per lui potrebbe arrivare il premio: il rinnovo di contratto. L’ultimo prolungamento è arrivato nel settembre dello scorso anno, ma ora – a meno di cambi drastici – c’è da aspettarsene un altro data la scadenza nel giugno del 2025. Ludergnani riveste questo ruolo ormai dal luglio del 2021, e la sua volontà è ovviamente quella di continuare ancora a lungo.