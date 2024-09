I granata in nazionale: ieri in campo ben 5 giocatori. La Serbia di Ilic ferma sullo 0-0 la Spagna, vince invece Walukiewicz

Nella giornata di ieri, ben 5 giocatori del Toro sono scesi in campo con le proprie Nazionali. Il primo alle ore 17:00 è stato Aaron Ciammaglichella, grande protagonista con l’Italia Under 20. Poi alle ore 20:45 c’è stata la Nations League. La Serbia di Ivan Ilic ha fatto 0-0 con i campioni d’Europa in carica della Spagna. Il numero 8 del Toro, ha giocato da titolare con il numero 17. Per lui 85 minuti in campo, poi Mitrovic ha preso il suo posto. Una buona prova la sua, come quella di tutta la squadra in generale. La Polonia di Sebastian Walukiewicz invece ha vinto per 3-2 in trasferta contro la Scozia. All’8′ gol di Szymanski, poi raddoppio su rigore al 44′ con Lewandowski. Ma nella ripresa la Scozia pareggia i conti con 2 giocatori del Napoli: Gilmour al 46′ e McTominay al 76′. Ma a decidere il match è il rigore, al 97′, di Nicola Zalewski. Walukiewicz è entrato in campo all’intervallo, al posto di Kiwior. La Croazia di Borna Sosa ha perso per 2-1 in trasferta contro il Portogallo. L’esterno del Toro ha giocato tutta la partita. I gol sono stati di Diogo Dalot (7′), Cristiano Ronaldo (34′) e autogol di Dalot al 41′.

Coco e la Guinea Equatoriale

Anche Saul Coco è sceso in campo. Alle ore 21:00 si è giocata la partita Algeria-Guinea Equatoriale, valida per le Qualificazioni alla Coppa d’Africa 2025. Algeria che ha vinto 2-0 con le reti di Aouar (69′) e Gouiri (95′). Coco ha giocato tutta la partita. Al minuto numero 45+3′ è stato ammonito. Oggi in campo altri 4 giocatori.