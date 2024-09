Dopo la sosta riparte la Serie A: ecco il calendario del Torino. Al rientro sfide con Lecce, Verona, Lazio e Inter

In questo fine settimana non si gioca in Serie A. Infatti c’è la pausa dedicata alle nazionali con ben 11 granata in campo. Ma dal prossimo weekend si riparte. Tante sfide stimolanti attendono il Torino di Paolo Vanoli. La prima è al rientro, in casa contro il Lecce. Torino-Lecce si giocherà domenica 15 settembre, alle ore 15:00. La squadra di Gotti è partita male, perdendo contro Atalanta (0-4) e Inter (2-0), ma poi si è ripresa battendo per 1-0 in casa il Cagliari di Nicola. Poi alla 5^ giornata ci sarà il Verona di Zanetti. Hellas Verona-Torino si giocherà venerdì 20 settembre, alle ore 20:45. Gli scaligeri hanno fatto 6 punti nelle prime 3. 3-0 al Napoli e 2-1 al Genoa in trasferta. Contro la Juventus sconfitta per 3-0 in casa. Sulla carta, quelle contro Lecce e Verona, sono due partite in cui il Torino è favorito.

Lazio e Inter

Dopo Lecce e Verona arriva il difficile. Il 29 settembre, alle ore 12:30, c’è Torino-Lazio. La squadra di Baroni è tutta nuova e dopo 3 partite ha fatto 4 punti. Nell’ultima partita, i biancocelesti hanno fatto 2-2 in casa contro il Milan. Prima invece, vittoria per 3-1 con il Venezia e sconfitta per 2-1 contro l’Udinese. Sabato 5 ottobre, alle ore 20:45, i granata faranno visita ai campioni in carica dell’Inter. I nerazzurri sono partiti con un 2-2 a Genoa, ma poi hanno battuto Lecce (2-0) e Atalanta (4-0), dimostrando tutta la loro forza. Queste sono due sfide complicate per il Toro. Poi ci saranno Cagliari-Torino e Torino-Como.

La Coppa Italia in mezzo

Tra le partite contro Lecce e Verona e quelle contro Lazio e Inter, c’è la Coppa Italia. Il Toro infatti, giocherà martedì 24 settembre in casa contro l’Empoli. Alle ore 21:00, ci si gioca l’accesso agli ottavi di finale contro la Fiorentina. Tante partite e tanto lavoro da fare per Vanoli e per la squadra. L’inizio però, fa ben sperare.