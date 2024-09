Gvidas Gineitis è rientrato dopo l’infortunio. La sua stagione inizia adesso, ma davanti a lui c’è un Ilic da scavalcare

In questo inizio di stagione, il Torino ha dovuto fare a meno di alcuni giocatori. Tra questi in particolare Schuurs, Vlasic e Gineitis. Se i primi due sono ancora in fase di recupero, il terzo è di rientro dopo l’infortunio. La sua stagione inizia praticamente adesso. Per il classe 2004 però, c’è da rincorrere. Di piede sinistro, il suo ruolo con Vanoli è quello di mezzala sinistra. Adesso, in quella zona di campo, il titolare è Ivan Ilic. Davanti a Gvidas Gineitis, c’è il serbo da scavalcare. Tra l’altro, il numero 8 granata sta facendo molto bene in mezzo al campo. Ma con il duro lavoro, le occasioni per lui non mancheranno, anche a gara in corso.

Un infortunio al momento sbagliato

Nella scorsa stagione, il lituano aveva fatto molto bene. A Pinzolo aveva fatto vedere ottime cose, soprattutto nelle amichevoli. Poi in stagione, tra Coppa Italia e Serie A ha giocato 15 partite con 1 assist. Complice l’infortunio di Ilic e in generale la discontinuità del serbo, si era preso il posto da titolare. Ma dopo la sua miglior partita al Toro (Udinese-Torino 0-2), si è fatto male al ginocchio. Proprio sul più bello. Da lì in poi, non è più rientrato e ha finito la stagione a marzo. Un vero peccato.

Una crescita continua

Ovviamente non è andato in nazionale in questa sosta. Adesso l’obiettivo è tornare in forma dopo l’infortunio. Quest’anno sembrava tutto risolto, invece il ginocchio ha dato ancora problemi. Vanoli però punta su di lui, come ci puntava Juric. Un giovane come lui, cresciuto in Primavera e poi passato alla Prima Squadra, merita fiducia. In granata il numero 66 ha avuto una crescita continua e costante. Il suo contratto scade il 30 giugno del 2028. L’ultimo prolungamento è arrivato l’11 marzo 2024. Si tratta di un vero e proprio patrimonio del Toro.