Il Torino è in attesa dell’esito dei tamponi ma resta in quarantena come indicato dall’Asl: si va verso il rinvio

Fra ventiquattro ore il Torino avrebbe dovuto affrontare la Lazio nel match del turno infrasettimanale. La partita resta fissata ancora per domani alle 18.30: ma è solo questione di tempo perché la squadra granata è in isolamento come deciso martedì scorso dall’Asl e non si muoverà per Roma fino alla scadenza (domani a mezzanotte) del provvedimento. Insomma, farà quello che aveva fatto a suo tempo il Napoli, anche se in questo caso siamo di fronte a molti più calciatori contagiati e ad una variante che preoccupa per la sua contagiosità. Altre tempistiche rispetto ai partenopei (il Torino si ritrova in questa situazione da quasi una settimana) ma il precedente per la Lega resta lo stesso: ed è il motivo per cui la gara dovrebbe alla fine essere rinviata per non dover perdere ulteriore tempo con ricorsi e sentenze.

Rinvio sì, slittamento a mercoledì no

Senza il rinvio della gara il Torino, non presentandosi, perderebbe 3-0 a tavolino ma farebbe ricorso vincendolo quasi certamente. Per accorciare i tempi alla Lega non resta che disporre direttamente il rinvio, evitando così lungaggini che non aiuterebbero il regolare svolgimento del campionato. Da escludere che la partita possa essere invece sposta di 24 ore.