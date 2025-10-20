Come ogni anno, i ragazzi del Settore giovanile e della Scuola calcio del Torino si sono ritrovati a Superga

C’erano i ragazzi della Scuola calcio del Torino e quelli del Settore giovanile, maschile e femminile, a Superga, nella giornata organizzata – come ogni anno – per inaugurare la stagione. Un momento che di anno in anno si ripete: alla presenza di Buonagrazia e Ludergnani, i giovani granata si sono raccolti prima all’interno della Basilica, accolti da Don Robella, e poi si sono spostati alla Lapide per un momento di commemorazione. Lì Tommaso Gabellini, il capitano della Primavera, ha scandito i nomi dei Caduti di Superga.