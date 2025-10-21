Toro.it

Dopo due giorni di riposo il Torino si ritroverà al Filadelfia in vista della gara casalinga in programma domenica alle 12.30

Un giorno in più di riposo concesso dopo il successo di sabato col Napoli. Il Torino tornerà ad allenarsi oggi, dopo aver staccato la spina per 48 ore. In attesa di ritrovare domani i tifosi nell’allenamento a porte aperte, i granata oggi torneranno agli ordini di Baroni per preparare la prossima gara. Da valutare i due giocatori out nell’ultima gara, ossia Aboukhlal e Anjorin.

Marco Baroni, head coach of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and SSC Napoli.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 21-10-2025

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

Le giovanili a Superga per inaugurare la stagione

Tameze, il jolly che convince: è la soluzione per la difesa a 3