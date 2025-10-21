L’apporto del giocatore nella retroguardia dà a Baroni una possibilità in più per continuare con questo assetto

Se è vero che il calcio, esattamente come la vita, spesso riserva delle sorprese, la prestazione di Tameze è una di queste. Dopo una sua non scontata permanenza in granata in seguito a tutta un’estate con le valigie in mano, il centrocampista fornisce una prestazione inaspettatamente pregevole alzando il livello delle ultime. Sabato sera contro il Napoli infatti, è stato sempre attento e lucido in ogni sua scelta, come terzo di difesa rende molto meglio rispetto che a centrocampo tanto che ha partecipato più attivamente alla manovra granata, servendo continuamente in verticale le due punte.

Tameze è dentro il progetto Baroni

A seguito degli arrivi di Ismajli in difesa e dei vari Asllani e Anjorin a centrocampo, una sua permanenza era sempre più improbabile e con l’iniziale difesa a 4 diventava impossibilità. Il passaggio alla difesa a 3 e i continui acciacchi fisici di Ismajli hanno spalancato le porte al centrocampista camerunense che in virtù della sua versatilità è stato impiegato in una posizione ibrida, oramai ben interiorizzata, di braccetto destro della difesa completata da Maripan e Coco.

Contro il Napoli mostra solidità e lucidità

Chiamato a una prestazione di sacrificio come del resto tutta la squadra, Tameze non si è tirato indietro rimanendo lucido e concentrato in fase difensiva e soprattutto in fase di possesso dove più volte ha dato il via alla costruzione granata andando a cercare la coppia Simeone-Adams con buone verticalizzazioni. Dal suo lato Pedersen compie un brusco passo indietro rispetto alle recenti prestazioni, rendendo in qualche maniera vano l’apporto difensivo dell’ex Hellas Verona, che invece è fondamentale. Come nell’occasione da gol sventata in maniera provvidenziale a ridosso della linea di porta, dopo il liscio clamoroso di Olivera al 25′ del primo tempo. Il numero 61 granata con queste prestazioni, può essere fondamentale per un nuovo “inizio” di campionato