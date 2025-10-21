In queste prime 7 giornate di Serie A il Torino ha affrontato 5 squadre big: il bilancio è di 7 punti contro di esse

Le prime 7 partite di campionato sono andate. Il calendario del Torino è stato infernale in questo avvio ma i granata sono riusciti comunque a portare a casa 8 punti. Certo la strada è ancora lunga, ma la partita contro il Napoli lascia ben sperare. Tolto il Parma, contro cui il Toro è caduto al Tardini per 2-1 e la Fiorentina (0-0 in casa), gli altri 7 punti sono stati raccolti contro 5 big del nostro campionato. Inter, Roma, Atalanta, Lazio e Napoli: 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio. Vietato esaltarsi, ma il passaggio al 3-5-2 potrebbe essere la mossa determinante, nonostante un mercato fatto per giocare in maniera diversa. Simeone i gol li fa, ora servono anche i gol degli altri e la difesa deve trovare continuità.

I punti raccolti

I punti raccolti sono arrivati contro Roma, Lazio e Napoli. Due partite in trasferta e una in casa. Contro la Lazio un 3-3 clamoroso, con errori da una parte e dall’altra. L’errore nel finale di Dembele e il fallo di Coco hanno impedito di portare a casa i 3 punti. 3 punti che invece sono arrivati contro Roma e Napoli: chi l’avrebbe mai detto? Nella stessa maniera tra l’altro, con un gol nel primo tempo di Giovanni Simeone. Partite interpretate perfettamente e vittorie meritate, senza aver rubato nulla. Ora arrivano partite più abbordabili sulla carta, ma solo sulla carta. Basti pensare al Parma. Prima della Juventus ci sono Genoa (casa), Bologna (trasferta) e Pisa (casa).

Sconfitte pesanti

Contro Inter e Atalanta invece sono arrivate due sconfitte pesanti. Due sconfitte che avevano destato molta preoccupazione, soprattutto per come erano arrivate. 5-0 contro l’Inter e 3-0 contro l’Atalanta. E potevano finire peggio. Ecco che dunque il bilancio, pressoché positivo, con queste due macchie che hanno giustamente fatto tanto discutere, sembra meno positivo. In primis, in quelle due gare, il Torino non è stato squadra. Adesso, si spera, la rotta è stata invertita.