Contro l’Inter, Linetty è uscito nel secondo tempo a causa di un problema al flessore: l’emergenza è subito rientrata

Può tirare un sospiro di sollievo Ivan Juric: contro il Sassuolo potrà contare in mezzo al campo su Karol Linetty. Il centrocampista polacco, nel secondo tempo della partita contro l’Inter, era uscito a causa di un fastidio al flessore, fortunatamente l’infortunio non si è rivelato grave e il numero 77 ieri si è allenato regolarmente con i compagni al Filadelfia. Linetty potrà quindi esserci sabato contro il Sassuolo.

A centrocampo la coperta è cortissima e l’infortunio occorso a Samuele Ricci nel prepartita di Bergamo ha ridotto ancor di più le opzioni a disposizione di Juric: restano i soli Lukic, Ilkhan e appunto Linetty, oltre agli ex Primavera Adopo e Garbett (il primo però finora impiegato solo come difensore centrale, il secondo ancora parecchio acerbo). Il recupero del giocatore polacco è fondamentale per il Torino in vista della partita contro il Sassuolo, poi arriverà la pausa per le nazioni e in quel lasso di tempo il tecnico granata spera di poter avere nuovamente a completa disposizione anche Ricci.