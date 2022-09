Simone Verdi si è presentato ai tifosi del Verona in conferenza stampa e ha parlato anche della sua esperienza al Torino

Nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato, Simone Verdi è stato ceduto al Verona con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il fantasista si è ora presentato ai nuovi tifosi in conferenza stampa dove ha parlato anche dell’esperienza al di sotto delle aspettative al Torino e del suo rapporto con il tecnico Ivan Juric.

Verdi: “Al Torino ci sono state una serie di complicazioni”

“Arrivo da un periodo in cui sono stato fuori rosa al Torino, la società e l’allenatore avevano ritenuto fosse meglio così per la mia situazione, e quindi fisicamente sono più indietro rispetto alla squadra. Cos’è successo con Juric? Niente, non ho mai avuto problemi con lui, siamo sempre andati d’accordo – ha spiegato Verdi – È una persona particolare, ma se ha qualcosa da dirti te la dice in faccia. Lo scorso anno ho avuto un po’ di infortuni, e io ho preferito andare a rimettermi in gioco a Salerno, perché avevo bisogno di risentirmi vivo e risentirmi giocatore. Quest’estate avevamo condiviso il fatto che non potessi più restare a Torino: ci sono state una serie di complicazioni, ma non dal punto di vista contrattuale, perché ero ben cosciente che il mio fosse un contratto pesante e avevo dato la mia disponibilità a ridurmi lo stipendio. Il Torino chiedeva dei soldi sul cartellino, e avendo un anno di contratto molte società non erano disposte a pagarlo, quindi si è deciso di rinnovare il contratto per consentire alla società di cedermi in prestito con diritto di riscatto”.

Verdi ha poi parlato delle difficoltà avute negli ultimi anni: “Perché in questi anni non ho fatto il salto di qualità della mia carriera? Non lo so. Nel calcio ci sono molte dinamiche: sicuramente io ho delle colpe, dopo i due anni a Bologna sono passato per Napoli e Torino, senza avere continuità, se non a sprazzi. Ma ci sono state anche situazioni che non mi hanno aiutato: può essere un problema legato anche al mio carattere, in alcune situazioni mi faccio abbattere troppo facilmente. È un aspetto del mio carattere che devo ancora migliorare: spero di riuscirci, mi sembra di essere arrivato in un ambiente che mi possa aiutare a tornare quello che ero”.