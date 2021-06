L’ultimo giocatore del Torino a segnare un gol all’Europeo era stato Graziani il 21 giugno 1980: da allora mai nessun granata ci era riuscito

Non succedeva da 41 anni che un giocatore del Torino segnasse all’Europeo. La rete di Linetty, che ieri non è però bastata alla Polonia ad evitare la sconfitta contro la Slovacchia, ha interrotto un lungo digiuno. Era infatti il 21 giugno del 1980 quando Graziani, allora giocatore granata, aveva siglato il gol del pareggio contro la Cecoslovacchia nella finale per il terzo posto, al San Paolo di Napoli. In quella occasione vinsero poi i cecoslovacchi ai calci di rigore. Non una prova brillante fino a quel momento, quella di Linetty, ma la rete del momentaneo pareggio ha per un attimo riaperto i giochi..

Linetty, stagione a due facce

La Nazionale polacca si conferma per Linetty una sorta di valvola di sfogo, considerato che dopo un inizio di campionato da titolare ma con prestazioni non sempre soddisfacente, il centrocampista granata ha perso il posto, restando comunque un punto di riferimento per la Polonia, che lo ha convocato come era prevedibile anche per l’Europeo.