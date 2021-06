Sarà Renato Zaccarelli a succedere al compianto Giancarlo Bonetto come presidente del Collegio dei Fondatori

Un volto granata all’interno del Collegio dei Fondatori della Fondazione Filadelfia. Sarà Renato Zaccarelli, ex calciatore granata ma qualche anno dopo la fine della carriera come giocatore anche direttore generale, team manager, direttore sportivo e allenatore del Torino, a succedere al compianto Giancarlo Bonetto in qualità di presidente. Zaccarelli è uno dei due ex granata presenti all’interno dell’organigramma, visto che c’è anche Angelo Cereser a rappresentare i tifosi all’interno del CdA della Fondazione.

Renato Zaccarelli