Bonazzoli arrivato l’ultimo giorno dello scorso mercato estivo ha avuto poche chance per mettersi in mostra deludendo le aspettative

La stagione di Federico Bonazzoli in granata è stato come il campionato di molti suoi compagni e del Toro più in generale, ovvero deludente e sicuramente al di sotto delle aspettative. Arrivato a poche ore dal gong finale della scorsa sessione di calciomercato estiva, l’attaccante ex Sampdoria non è riuscito a dare continuità alle prestazioni positive che era riuscito a collezionare con addosso la maglia blucerchiata. Bonazzoli non è stato in grado di convincere la società granata a puntare su di lui anche per il futuro e adesso farà ritorno alla Sampdoria. Il numero 26 del Torino ha avuto poche occasioni fin dall’inizio della stagione. A inizio campionato Bonazzoli non è riuscito a scalare le gerarchie, nonostante abbia sempre dimostrato l’atteggiamento giusto. Arrivato con la speranza che potesse essere la spalla di Belotti non è riuscito a dare una mano al capitano granata, registrando una stagione negativa.

Decisivo solo nella rimonta 3-3 conto l’Atalanta

Una prestazione molto positiva c’è sicuramente da sottolineare nella stagione di Bonazzoli, ovvero quella nel match in trasferta contro l’Atalanta dove i granata, dopo essere andati sotto 3-0, sono riusciti ad agguantare il pareggio. Nella sfida contro la squadra di Gian Piero Gasperini Bonazzoli è entrato nel finale al posto di Zaza. Il numero 26 del Toro ha impiegato pochi minuti per trovare la via del gol, mettendo a segno la rete del 3-3 a chiudere una rimonta da parte dei granata che sembrava impossibile. Invece una partita che il numero 26 granata vorrà sicuramente dimenticare è il match contro il Milan, terminato 0-7 in favore della squadra guidata da Stefano Pioli. Nella scottante sconfitta rimediata contro i rossoneri Bonazzoli è sceso in campo titolare e giocando fino al triplice fischio. Anche lui come i suoi compagni è andato in crisi risultando un fantasma in campo. Per il numero 26 del Toro solo 2 gol in campionato e 1 in Coppa Italia. Sicuramente troppo poco, nonostante una sua rete sia stata molto pesante ai fini del risultato.

Voto: 5