Antonio Sanabria è stato tra l’altro autore della doppietta nel derby contro la Juventus pareggiato per 2-2

Antonio Sanabria può dirsi soddisfatto della sua prima parentesi al Toro. Arrivato a gennaio con Rolando Mandragora insieme all’ex centrocampista della Juventus ha avuto un ottimo impatto in granata e si è rivelato un giocatore fondamentale per centrare la salvezza. Appena giunto all’ombra della Mole è risultato positivo al Covid così da essere costretto a restare 21 giorni chiuso con la sua famiglia in una camera dell’albergo. Poi finalmente la negatività e la possibilità di tornare a lavorare con Davide Nicola, allenatore che aveva già conosciuto al Genoa e con il quale era riuscito a rendere al meglio. Anche in granata si ricrea l’ottimo feeling tra il tecnico torinese e il numero 19. L’esordio di Sanabria è arrivato a marzo nella sfida in trasferta contro il Crotone. L’attaccante ex Betis Siviglia entra al posto di Zaza al 20’ minuto del secondo tempo e si presenta mettendo a segno un grandissimo gol. Le prestazioni del paraguaiano sono state negative solo nel finale di stagione, ma comunque ha dato una grande mano ai granata, rivelandosi un ottimo acquisto voluto fortemente da Nicola e un giocatore sul quale si può contare.

Sanabria doppietta decisiva nel derby

Il numero 19 granata ha registrato buone prestazioni anche contro grandi squadre e riuscendo a trovare la via del gol. Nel derby della Mole contro la Juventus Sanabria mette a segno una doppietta risultando il migliore in campo tra i granata a fine del match, terminato 2-2. Grazie alle due reti di Sanabria il Toro è riuscito a conquistare 1 punto fondamentale nella lotta salvezza. La partita peggiore per l’attaccante paraguaiano è stato il match contro lo Spezia, dove tutto il Toro ha giocato male e rimediato una brutta sconfitta. Anche lui non è riuscito ad essere pericoloso, perdendo anche diversi palloni. In un campionato per il Toro da dimenticare Sanabria è stato tra i migliori e per la prossima stagione dovrà ripartire dalle prestazioni collezionate all’inizio della sua avventura in granata, così da poter conquistare anche Ivan Juric.

Antonio Sanabria, voto: 7