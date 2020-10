Linetty in gol con la Polonia: vince il derby granata con Gojak - Toro.it

La Polonia batte per 3-0 la Bosnia Erzegovina in Nations League: per Linetty 90′ e un gol, buon viatico per il ritorno a Torino. Mezz’ora per Gojak

Il derby tra i nuovi granata in Nations League è stata una passerella per Karol Linetty. Il centrocampista del Torino si è messo in mostra nella sfida di Nations League tra Polonia e Bosnia, terminata con il successo per 3-0 dei suoi. Per Amer Gojak – che solo venerdì vivrà il suo primo giorno al Filadelfia – poco più di mezz’ora senza squilli, ma la partita si era già messa in salita. Andiamo con ordine. L’ex Sampdoria giostra da mediano, accanto a Goralski, in un 4-2-3-1. E al quarantesimo del primo tempo mette lo zampino nell’azione del vantaggio polacco: percussione in area e palla al centro per Jozwiak, il cui infelice controllo consegna a Lewandowski il gol dell’1-0.

Le prestazioni dei calciatori del Torino in Nazionale

Passano appena cinque minuti e proprio il bomber del Bayern Monaco serve a Linetty un cross delizioso: il granata ne approfitta, appoggiandolo in rete con un preciso colpo di testa.

Partita chiusa, già nel primo tempo. Anche perché la Bosnia si era ritrovata in dieci uomini dopo appena quattordici minuti di gioco, per l’espulsione di Ahmedhodzic. Nella ripresa chiude i conti Lewandowski e sette minuti dopo si vede in campo Gojak. Nel Toro avrà presto occasioni migliori.