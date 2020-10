Vojvoda, in Nazionale una conferma: può fare anche il centrale - Toro.it

Nello 0-0 tra Grecia e Kosovo, Mergim Vojvoda ha giocato da centrale in una difesa a tre. Giampaolo prende nota

Mergim Vojvoda non è solo il terzino muscolare e dinamico che i tifosi del Torino hanno visto all’opera contro l’Atalanta. Può fare anche il difensore centrale, infatti, e la conferma è arrivata ieri sera, nella sfida di Nations League tra il suo Kosovo e la Grecia. Il commissario tecnico Challandes ha schierato i suoi con un 3-4-1-2, nel quale l’ex Standard Liegi occupava il ruolo del braccetto sul centrodestra della retroguardia. Lì, ha offerto una prova convincente. La sfida è terminata poi 0-0.

Anche nello Standard Liegi ha giocato da centrale

Ma non è stata certo la prima volta che Vojvoda si è messo in luce in quella zona di campo. Poco prima di passare in granata, infatti, aveva giocato due partite al centro della difesa a quattro di Montanier, contro Genk e Waasland-Berenven.

E’ un ruolo, insomma, che può ricoprire con profitto. Giampaolo ha preso nota: all’occorrenza, il nuovo acquisto potrà dare manforte in mezzo.