Torino, la Taurinorum: "Lavoriamo per acquistare l'80% della società" - Toro.it

Il comunicato del comitato Taurinorum, che vuole acquistare il Torino F.C. da Urbano Cairo: “Rappresentiamo una platea di investitori istituzionali”

L’ultima volta che aveva fatto parlare di sé era l’inizio di ottobre. Il comitato Taurinorum aveva allora annunciato imminenti novità. Con un nuovo comunicato su Facebook, la cordata che punta ad acquistare il Torino Football Club è tornata alla carica. Sono ancora ignoti, i nomi degli investitori che si celano dietro al motto “Il Toro è di chi lo ama”. Ma il lavoro procede e ha ora un obiettivo concreto. Si legge infatti nella nota: “Il comitato Taurinorum ha sondato l’interesse dei propri investitori ed ha ricevuto all’unanimità il consenso a procedere nella trattativa per l’acquisizione del Torino Calcio FC. In questa fase Taurinorum chiede di ottenere entro fine ottobre 2020 il diritto di negoziare in esclusiva l’acquisizione del 80% più un’azione del capitale sociale di Torino Calcio F.C., tale diritto di esclusiva deve essere accolto dagli azionisti di quest’ultima”.

Ignoti gli investitori, ma la cordata vuole prendersi il Torino

Poi, in uno stampatello maiuscolo che vuole essere urlo grafico – o comunque catalizzatore di attenzione – la cordata Taurinorum precisa: “IL COMITATO TAURINORUM RAPPRESENTA IN QUESTO MOMENTO UNA PLATEA DI INVESTITORI PRIVATI ED ISTITUZIONALI, QUALI PER ESEMPIO FONDI NAZIONALI ED ESTERI, LE CUI PECULIARITÀ VERRANNO RESE NOTE, NON APPENA SARANNO SIGLATI GLI ACCORDI DI ESCLUSIVITÀ E DI NON DISCLOSURE RECIPROCI”.

Dell’identità di questi fondi nazionali ed esteri, che rispondono a investitori privati e istituzionali, non è dato sapere di più. Ma seguiranno aggiornamenti. La scalata al Torino di Cairo vuole ora divenir concreta. Sebbene un altro tentativo – quello di Nunzio D’Angieri – si sia già arenato di fronte alle resistenze del patron granata.

Di seguito il post su Facebook con il comunicato della Taurinorum.