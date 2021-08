Karol Linetty è uno dei tanti giocatori in cerca di riscatto dopo una stagione deludente: ora sta conquistando Ivan Juric

Trovare calciatori che, per tutto l’arco della scorsa stagione, non abbiano deluso è un compito arduo, in tanti hanno reso al di sotto di quelle che erano le aspettative iniziali, specialmente tra coloro che erano arrivati nel mercato estivo. Ci si aspettava di più anche da Karol Linetty, considerando che era stato chiesto espressamente da Marco Giampaolo ma anche tenendo in considerazione la cifra che era stata spesa per acquistarlo dalla Sampdoria: 7,5 milioni di euro. Il centrocampista polacco, come molti suoi compagni, è ora in cerca di riscatto e Ivan Juric, così come l’anno scorso Giampaolo, sembra fidarsi di lui.

Torino, Linetty può giocare contro la Cremonese

La permanenza al Torino non è certo scontata (anche se la pista nelle ultime settimane si è raffreddata, è ancora in piedi la trattativa con lo Spezia) ma, giorno dopo giorno, Linetty sta convincendo sempre di più l’allenatore croato che lo ha provato sia come centrale di centrocampo che nel ruolo di trequartista. Proprio per via di questa sua duttilità l’ex blucerchiato è molto apprezzato da Juric che contro la Cremonese, nel match d’esordio nella nuova Coppa Italia, sembra essere intenzionato ad assegnarli una maglia da titolare: sarebbe un segnale importante anche in ottica mercato perché rappresenterebbe un importante attestato di stima da parte dello stesso Juric nei suoi confronti. La missione riscatto di Linetty potrebbe iniziare proprio contro i grigiorossi.