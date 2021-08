Con Milinkovic-Savic non al meglio della forma potrebbe toccare a Berisha contro la Cremonese, ma si deciderà all’ultimo

Vanja Milinkovic-Savic non è in forma e questo Ivan Juric lo sa. Il portiere serbo si è dovuto fermare ai box alla viglia dell’amichevole in Olanda, contro l’AZ Alkmaar, a causa di un trauma contusivo alla coscia sinistra. Così nell’ultima amichevole prima dell’inizio della nuova stagione Etrit Berisha si è trovato a dover difendere la porta del Toro, riuscendo a mettersi in mostra grazie ad una buona prestazione, nonostante la sconfitta 2-1. Il portiere ex Spal è riuscito quindi a sfruttare un’occasione ghiotta per cercare di scardinare Milinkovic-Savic dal ruolo di portiere titolare. Il portiere serbo è rientrato in gruppo mercoledì, ma qualora non dovesse convincere Juric nei prossimi allenamenti allora toccherebbe di nuovo all’albanese. E’ un duello: si deciderà tutto nelle prossime ore.

Berisha test superato in Olanda

Nella partita contro l’Az Alkmaar all’AFAS Stadion Berisha è senza dubbio stato tra i migliori, per quanto riguarda le fila del Toro. Il portiere albanese è stato molto bravo a compiere diversi ottimi interventi a difesa dello specchio della porta, dimostrandosi attento e agile. Nella prima frazione di gioco Berisha è stato bravo a farsi trovare pronto su una conclusione di Gudmundsson, mentre nel secondo tempo è riuscito a ipnotizzare Aboukhal che gli si era presentato davanti tutto solo. Berisha è sicuramente non colpevole sui due gol incassati entrambi, arrivati su deviazione da parte di difensori granata. La prima rete è stata deviata da Djidji, mentre la seconda da Izzo. Quindi la prova di Berisha può dirsi superata. Il portiere albanese adesso potrebbe mettere in difficoltà Milinkovic-Savic, che dovrà difendere con le unghie e con i denti il posto da titolare.

Si è dimostrato un portiere affidabile

Berisha in Olanda ha tranquillizzato tutti dimostrandosi un portiere affidabile sul quale si può contare. D’altronde il curriculum del portiere albanese parla per sè, dimostrando che Berisha è un giocatore esperto che in Italia ha vestito maglie di club importanti come Lazio e Atalanta oltre ad essere nel giro della nazionale albanese. Berisha è un giocatore abile a dare solidità al reparto difensivo che negli anni è anche migliorato nella capacità di dare indicazioni alla difesa. Ora si gioca tutto nel duello con Milinkovic verso la Coppa Italia: la partita contro la Cremonese potrebbe indirizzare le gerarchie della porta.