Il polacco, alla prima da capitano della squadra, ha fornito una bella prestazione arricchita anche da un gol

Ennesimo passo falso per il Torino, che nella sfida dell’Unipol Domus contro il Cagliari è uscito sconfitto per 3-2. Una prestazione tutto sommato positiva per i granata, che però ancora una volta non sono riusciti a sfruttare quanto di buono creato, venendo beffati alla fine da un autogol molto goffo di Coco. Nonostante la buon partita sono state tanti i singoli rimandati, poche invece le note positive; tra queste, però, spicca la presenza di Karol Linetty. Il polacco, alla prima partita con la fascia al braccio dopo la scelta della squadra di renderlo capitano, ha effettivamente trascinato i compagni, sia a livello carismatico che tecnico, con il gol segnato.

Buona prova del polacco

“Il gruppo ha deciso che il capitano sarà Linetty”: così Vanoli aveva parlato sabato in conferenza stampa, annunciando di fatto un’ascesa anche a livello gerarchico dell’ex Sampdoria. Questo avrebbe potuto aggiungere pressioni al centrocampista, soprattutto in un momento complicato per la squadra come quello attuale, ma lui è riuscito a esordire al meglio con la fascia. Una prestazione importante la sua, e non solo per la rete del momentaneo 1-2. Tanti tocchi, una percentuale molto alta di passaggi riusciti e un buono sforzo anche dal punto di vista difensivo. In una mediana un po’ timida, con Vlasic e Ricci che non sono riusciti a emergere come fanno di solito, è toccato al numero 77 trascinare la squadra, che lo ha fatto molto bene fino a quando è stato in campo. Al 75′ ha chiesto il cambio per un problema che ha tenuto per un po’ tutti con il fiato sospeso, ma alla fine si trattava solamente di crampi: contro il Como Linetty ci sarà, ancora con la fascia al braccio.