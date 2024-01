Karol Linetty si sta allenando al Filadelfia e sta bene: il centrocampista numero 77 punta la sfida al Cagliari

Mentre alcune squadre hanno giocato la 21^ giornata, il Toro la giocherà verso fine febbraio. I granata di Juric si sono riposati e adesso pensano al Cagliari. Karol Linetty, ha superato l’infortunio. Il polacco sta bene e si sta allenando al Filadelfia: nel suo mirino c’è Cagliari-Torino. Il numero 77 vuole esserci e dare una mano ai compagni. Calcio d’inizio fissato per venerdì 26 gennaio, alle ore 20:45, alla Unipol Domus Arena di Cagliari. Non sarà facile partire titolare per Linetty, vista la concorrenza, ma lui ce la metterà tutta per convincere l’allenatore. Nelle ultime 5 partite, è stato disponibile solo in 2 di queste.

La sua stagione

Linetty è uno che non molla mai. Nonostante parta da sfavorito, riesce sempre a ritagliarsi il suo spazio. Professionista esemplare, legato alla maglia granata. In stagione per lui, tra campionato e coppa, 14 presenze con 6 cartellini gialli. Come detto sopra, ha giocato solo 2 delle ultime 5 partite. Contro il Frosinone, nello 0 a 0 dello Stirpe, era squalificato (somma di ammonizioni). Poi ha saltato Torino-Udinese (problema al polpaccio) e Genoa-Torino (problema fisico). Contro l’Empoli invece, ha giocato per 90 minuti. Contro la Fiorentina è subentrato, giocandone 28. 0 gol e 0 assist per lui, ma in mezzo al campo la sua presenza si fa sempre sentire.

Il rinnovo

Visto che non si tratta di un titolare fisso, ma ha la piena fiducia di Juric, in ogni sessione di mercato ci sono voci su di lui. Ma lui qui a Torino sta bene e ha da poco rinnovato il suo contratto. Fino al 2025 è del Toro, mentre il contratto di prima scadeva nel 2024. Da quando è al Toro, anche se non ha sempre trovato spazio, ha stretto i denti e ha lavorato duro. Ora l’obiettivo per Linetty è quello di essere protagonista in campo venerdì contro il Cagliari, squadra che in estate lo aveva cercato senza però trovare la disponibilità del Torino anche solo a imbastire una trattativa.