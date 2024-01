Nelle prossime quattro giornate il Torino affronterà tutte squadre di medio-bassa classifica: un’occasione per scalare la classifica

Lo step Cagliari è fondamentale e potrebbe dare uno slancio in classifica ai granata. Inoltre, se si guarda ancora più in là, ci sono a stretto giro di posta diverse occasioni per Rodirugez e compagni di poter inanellare una serie di risultati positivi e di scalare posizioni in classifica. Questo perché i granata anche nelle tre giornate di campionato successive allo scontro con i sardi affronteranno una serie di squadre che navigano nelle zone medio-basse della classifica. Dunque sfide dove sulla carta il Torino parte leggermente favorito, anche se si sa che in Serie A tutte le partite sono complicate e in nessuna il risultato è scontato.

Torino, dopo il Cagliari ci sono Salernitana, Sassuolo e Lecce

Dopo aver affrontato la squadra guidata da Claudio Ranieri, a inizio febbraio i ragazzi di Juric torneranno a giocare di fronte al proprio pubblico e lo faranno sfidando la Salernitana, squadra ultima in classifica e che finora ha palesato diversi problemi. Poi Rodriguez e compagni si recheranno al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo. Dopo i neroverdi la sfida casalinga contro il Lecce. A seguire si vedrà dove saranno i granata e se si potrà parlare di Europa oppure no.

Nel girone d’andata i granata non hanno perso contro nessuna di queste squadre

Un dato interessante è che nel girone d’andata il Toro non ha perso contro nessuna delle squadre sopra citate. Contro il Cagliari i granata hanno pareggiato, con un match che si era concluso a reti inviolate, mentre contro la Salernitana, il Sassuolo e il Lecce hanno vinto (rispettivamente per 3-0, 2-1 e 1-0). La squadra di Juric contro queste squadre cercherà di non commettere errori neanche nel girone di ritorno. Se il Toro non sbaglierà nessuna delle prossime quattro partite, che si può dire che siano alla portata dei granata, allora sì che potrà alzare l’asticella degli obiettivi.

Il calendario del Torino nelle prossime partite

Qui di seguito il riepilogo delle prossime partite del Torino:

Venerdì 26 febbraio Cagliari-Torino

Domenica 4 febbraio Torino-Salernitana

Sabato 10 febbraio Sassuolo-Torino

Venerdì 16 febbraio Torino-Lecce