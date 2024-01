Koffi Djidji è tornato a pieno regime e ora è un titolarissimo nella formazione di Ivan Juric: con lui la difesa è solida

Koffi Djidji è tornato un punto fermo della difesa del Torino. Il difensore granata era rimasto fuori per la prima parte della nuova stagione a causa di complicazioni legate a un intervento chirurgico di rimozione di un’ernia inguinale. Quella che doveva essere una semplice operazione ha portato il giocatore a tornare nuovamente sotto i ferri e i tempi di recupero si sono forzatamente allungati. Fatto sta che il francese è tornato in campo solo a dicembre, nella grande vittoria che i granata hanno centrato contro l’Atalanta. Nella gara disputata contro i nerazzurri Juric gli ha concesso un solo minuto: giusto il tempo di far riassaporare al giocatore le sensazioni di campo. Poi un graduale impiego che lo ha portato a essere titolare nelle ultime due partite, contro Napoli e Genoa. Ora Djidji è pronto a giocare con continuità.

I numeri del Toro con Djidji

Il ritorno di Djidji nel reparto arretrato è stata una vera e propria benedizione per il Toro. Nelle ultime 7 gare i granata hanno collezionato ben 5 clean sheet, a dimostrazione di una solidità difensiva ritrovata. Il merito è anche di Milinkovic-Savic e degli altri componenti della rosa, ma l’ex Nantes sta ora contribuendo e non poco a tenere serrata la difesa.

Gli elogi di Juric

Per il francese si tratta anche di un atto di riconoscenza nei confronti di Ivan Juric e della società, che lo hanno sempre aspettato con fiducia spendendo belle parole: “Per noi è importantissimo che lui torni a come ci ha abituato negli ultimi due anni. Speriamo di dargli più spazio, non dall’inizio ma pian piano”, aveva detto l’allenatore croato in attesa del suo recupero. Ora può finalmente riaverlo a disposizione, per continuare a blindare una difesa sempre più affidabile, seppur orfana di Perr Schuurs.