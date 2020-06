Longo, niente cinque sostituzioni (per ora): contro il Parma ne usa due. E spiega perché

Emergenza infortuni, panchina infarcita di giovani, ma anche la voglia di non “cambiare solo per cambiare”. Longo ha usato solo due sostituzioni. E contro l’Udinese…

Dentro Ola Aina e Sasa Lukic, fuori Alex Berenguer e Simone Edera. Stop. Moreno Longo, nella sfida contro il Parma, ha fatto ricorso solo a due sostituzioni sulle cinque attualmente concesse. Non ha sfruttato, insomma, la nuova regola introdotta durante la sospensione per l’emergenza coronavirus. Ha preferito operare solo due cambi contenitivi per evitare guai, togliendo un esterno più offensivo come lo spagnolo per inserire il nigeriano e rinunciando a un rifinitore-ala rimpiazzandolo con un centrocampista che al Toro ha fatto spesso l’incontrista.

Tanti Primavera, out in tre: così il Torino usa solo due cambi

La panchina, d’altronde, non era per il resto particolarmente affollata. Fuori sono rimasti, nei fatti, i soli Millico, Adopo, Djidji, Lyanco e Singo, oltre ai Primavera aggregati Ghazoini, Celesia e Freddi Greco. Un solo uomo d’offesa (Millico, appunto), due centrocampisti, due esterni e tre difensori centrali. Ma soprattutto cinque ragazzi molto giovani, che con i campi di Serie A hanno chi scarsa, chi nulla dimestichezza.

Complici gli infortuni di Ansaldi, Baselli e Verdi, Longo si è ritrovato quasi privo di alternative. E ciò accadrà anche nella sfida ormai prossima contro l’Udinese.

Ma la spiegazione della rosa corta non esaurisce il tema. Sul quale si è espresso sabato proprio il tecnico granata: “Vedevo la squadra che teneva bene il campo e secondo me non c’era bisogno di fare i cinque cambi. Stavamo bene con quelli che eravamo dentro”. Non bisogna cambiare tanto per farlo. Se le cose andranno per il verso giusto, dunque, anche questa sera sarà lecito attendersi un intervento ridotto all’osso dalla panchina. Da un lato per penuria di risorse, dall’altro per non intaccare gli equilibri che eventualmente potrebbero crearsi.