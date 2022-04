Sasa Lukic e Alessandro Buongiorno hanno parlato, ai microfoni di Torino Channel, della partita di domani contro l’Atalanta

Sasa Lukic è stato il man of the match di Torino-Spezia, ai microfoni di Torino Channel il centrocampista granata ha così parlato del recupero di domani contro l’Atalanta: “Contro l’Atalanta sarà una partita dura, loro giocano negli uno contro uno come noi. Ci aspetta una grande partita”. Il difensore Alessandro Buongiorno ha invece aggiunto: “Sarà una partita difficile, ma le approcceremo con la solita determinazione, cercheremo di far vedere il nostro gioco”.