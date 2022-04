Con Rodriguez che aveva avuto dei problemi ma sembra aver recuperato, Buongiorno scalda i motori a caccia di una chance

Sabato contro lo Spezia, Ricardo Rodriguez è stato costretto a lasciare il campo all’intervallo a causa di un problema muscolare, contro l’Atalanta al suo posto in difesa giocherà Alessandro Buongiorno. Il difensore cresciuto nelle giovanili del Toro vuole farsi trovare pronto e continuare il percorso di crescita che sta portando avanti, dando continuità alla serie di prestazioni positive che sta inanellando anche sotto la gestione di Ivan Juric. Anche se Buongiorno sa benissimo che non sarà affatto facile affrontare l’Atalanta anche perché contro i granata i neroazzurri dovranno assolutamente conquistare i 3 punti se vorranno continuare a sperare di conquistare una posizione europea.

Buongiorno vuole continuare a fare bene dopo il match contro lo Spezia

Buongiorno dopo essere entrato a gara in corso contro lo Spezia al posto di Rodriguez vorrà trovare continuità. Il numero 99 granata ha avuto un ottimo impatto nel match, cercando di dare una mano in fase offensiva. Adesso l’obiettivo è superare Rodriguez nelle gerarchie e scendere in campo dal 1’ minuto nel complicato match contro l’Atalanta. Anche perché Buongiorno, già l’anno scorso, ha dimostrato di esaltarsi contro le grandi dove ha sempre messo in campo tanta personalità oltre a dimostrare grande fisicità e bravura in fase di impostazione, ma questa non è una novità. Buongiorno vuole assolutamente scendere in campo contro l’Atalanta, anche per aumentare il suo minutaggio sul rettangolo verde. Il 99 granata fin qui in campionato ha raccolto 21 presenze senza mai sfigurare. Rodriguez è avvisato.