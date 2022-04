La squadra è partita alla volta di Bergamo: in gruppo anche Belotti e Pobega: domani l’allenamento decisivo

Lo scorso 16 aprile l‘infortunio di Belotti durante Lazio-Torino. A dieci giorni di distanza il Gallo è tornato ad allenarsi al Filadelfia, prima di partire per Bergamo con il resto dei compagni. Difficile ovviamente ipotizzare un suo utilizzo domani sera contro l’Atalanta: i granata avranno ancora un allenamento dove il Gallo verrà testato insieme a Pobega, anche lui al rientro dopo il problema alla caviglia. Per entrambi sarà quindi decisiva la rifinitura programmata a poche ore dalla sfida del Gewiss Stadium. Darà forfait invece Izzo, ancora alle prese con un problema muscolare rimediato, come il Gallo, durante la sfida di Roma contro la Lazio.