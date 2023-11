Lukic lo scorso anno è stato venduto al Fulham in Premier League: in Inghilterra il serbo sta facendo fatica

Non tutti i giocatori che vanno via da Torino, ma anche dalle altre squadre più in generale, trovano fortuna altrove. Uno di questi è proprio Sasa Lukic, al contrario di Wilfried Singo. Il Torino ha venduto il centrocampista serbo a gennaio del 2023 al Fulham, in Premier League, per la cifra di 9,8 milioni di euro. In Inghilterra però, il giocatore sta facendo fatica e non sta trovando molto spazio. In totale 8 presenze per lui tra campionato e Carabao Cup, alcune da subentrato. Le prime tre partite le ha giocate da titolare, poi però si è infortunato al ginocchio, saltandone tre. Da lì in poi ha avuto meno spazio: per lui 0 gol e 0 assist, solo 2 cartellini gialli. Dopo la scorsa seconda parte di stagione di adattamento, si pensava potesse avere un maggiore impatto. La squadra al momento è 15^ in classifica e Marco Silva (l’allenatore) ha comunque fiducia in lui. Nonostante l’avvio di stagione, che poteva andare meglio, non ha perso il giro della Nazionale.

Un addio turbolento

L’addio di Lukic al Toro è stato molto turbolento. Con l’arrivo di Juric è diventato un giocatore completo. Nella stagione 2022/2023 diventa il capitano, con il 10 sulle spalle. Poi però, all’improvviso, si rompe tutto. Lukic decide di non partire con la squadra, per la prima partita contro il Monza in trasferta. Il motivo? Il mancato rinnovo contrattuale. Sucessivamente il giocatore chiede scusa e viene riammesso in rosa, ma non è più il capitano. Per metà stagione gioca, ma è sottotono, prima di andare al Fullham.

Fuori Lukic, dentro Ilic

Come nel caso di Singo, con Bellanova, i soldi sono stati subito investiti per prendere Ivan Ilic. Cifra spesa: 15,7 milioni di euro. Juric avrebbe voluto averli entrambi, ma le cose sono andate così. Adesso è Ilic ad essere al centro del progetto Toro, mentre Lukic al Fulham non è protagonista.