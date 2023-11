Il Torino ha diramato un report sulle condizioni di Saba Sazonov e Ange N’Guessan: ecco quanto staranno fuori

Prosegue l’emergenza infortunati in casa Torino. Saba Sazonov, infatti, si è sottoposto a un intervento di riduzione della frattura delle ossa nasali rimediata in una fase di gioco. L’operazione è stata eseguita dal Professor Libero Tubino alla presenza dello staff sanitario del Torino FC. Come comunicato dalla società, il calciatore potrà riprendere gli allenamenti la prossima settimana con una speciale maschera protettiva.

Le condizioni di N’Guessan

Ma Sazonov non sarà l’unico difensore a doversi fermare per qualche giorno. Anche N’Guessan, infatti, dovrà stare fuori a causa di un infortunio muscolare. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore hanno evidenziato una lesione miotendinea di secondo grado del retto femorale sinistro. La prognosi verrà valutata secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio. Non c’è pace per Ivan Juric, che oltre all’assenza di Schuurs dovrà fare i conti con queste ultime indisponibilità.