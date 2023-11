Dopo le gare di qualificazione al Mondiale disputate con il Paraguay, Antonio Sanabria è tornato ad allenarsi al Fila

Ivan Juric e il Torino ritrovano Antonio Sanabria. L’attaccante è stato impegnato durante la sosta con la propria nazionale, il Paraguay, per le gare di qualificazione ai Mondiali del 2026. I risultati hanno però lasciato a desiderare: gli uomini di Garnero hanno infatti prima pareggiato contro il Cile e poi perso contro la Colombia. L’Albirroja resta così ancorata al settimo posto in classifica, l’ultimo utile ai fini della qualificazione. L’attaccante ha fatto quindi ritorno al Torino, dove ha ripreso ad allenarsi al Filadelfia agli ordini del tecnico. L’obbiettivo è quello di arrivare al top alla gara contro il Bologna. Sarà fondamentale fare risultato per dare continuità agli ottimi risultati ottenuti nelle ultime settimane.

Il momento di Sanabria

Scivolato in panchina dopo una grande stagione sotto il punto di vista realizzativo, Antonio Sanabria sta tornando sempre più al centro degli schemi di Juric. L’arrivo di Zapata in estate lo aveva spedito direttamente in panchina, con il colombiano che aveva preso il posto da titolare al centro dell’attacco. Almeno fino a quando l’allenatore non ha deciso di adottare un nuovo stile di gioco. Dopo tante difficoltà e partite anonime Juric è passato al 3-5-2, abbandonando la soluzione del doppio trequartista a supporto della punta.

Ecco allora che Sanabria è tornato a giocare con continuità, al fianco del colombiano. L’intesa tra i due è cresciuta sempre più e ora sembrano trovarsi alla grande. Il ritorno al gol del numero 9 contro il Sassuolo ne è la prova evidente. Ora l’ex Genoa punta a incrementare ulteriormente il bottino, per tornare ai livelli della passata stagione. A dargli manforte ci sarà Duvan Zapata, che nelle ultime gare ha assunto sempre più le vesti di uomo squadra.