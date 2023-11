Riccardo Orsolini ha svolto gli esami strumentali per capire l’entità del suo infortunio: sarà out contro il Torino per una lesione muscolare

Ora è cosa certa: Riccardo Orsolini non prenderà parte a Bologna-Torino. L’esterno rossoblù si era fermato in allenamento a causa di un risentimento muscolare ed è stato in seguito sottoposto agli esami strumentali del caso. Esami che hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale sinistro, che lo costringeranno a stare fuori per circa un mese. Una brutta tegola per Thiago Motta, che dovrà rinunciare a uno dei giocatori chiave della rosa. Orsolini è stato infatti protagonista di un grande avvio di stagione, con la tripletta all’Empoli e la rete contro l’Inter a San Siro. Ora l’infortunio, che lo costringerà a restare lontano dal terreno di gioco.

Ancora a parte Karlsson e Bonifazi, ma recupera El Azzouzi

Ma se L’esterno sarà costretto a dare forfait per il posticipo di lunedì così non sarà per Omar El Azzouzi, che come comunicato dal Bologna è tornato ad allenarsi in gruppo. Continuano a lavorare a parte invece Jasper Karlsson e l’ex Kevin Bonifazi: la loro convocazione per la sfida ai granata è ancora incerta. Di seguito il comunicato del Bologna: “Continua la preparazione della squadra a Bologna-Torino: sono rientrati tutti i Nazionali eccetto Jhon Lucumi, che raggiungerà Bologna in giornata. Oussama El Azzouzi è tornato al lavoro in gruppo, terapie per Jesper Karlsson, Kevin Bonifazi e Riccardo Orsolini, i cui esami hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero di 4-5 settimane”.

Se nemmeno Karlsson dovesse riuscire a recuperare Thiago Motta potrebbe schierare dall’inizio Dan Ndoye, con Saelemaekers e Ferguson a supporto dell’unica punta Joshua Zirkzee. L’allenatore rossoblù scioglierà le riserve nei prossimi giorni, in attesa di ulteriori aggiornamenti sui giocatori ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici.