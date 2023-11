Dopo l’errore di Monza e la partenza con la Lituania, Gineitis vorrà riscattarsi contro il Bologna: può essere un’alternativa

Non è stato un periodo facile quelle vissuto da Gvidas Gineitis. Il centrocampista, che nelle ultime settimane ha avuto un ruolo sempre più centrale negli schemi di Juric, ha commesso una leggerezza a Monza che ha compromesso il risultato. Il classe 2004 ha controllato con superficialità un pallone poi conquistato da Colpani, che a tu per tu ha battuto Milinkovic-Savic fissando il risultato sull’1-1. Un episodio che senza dubbio deve averlo condizionato, ma subito dimenticato dal suo allenatore: “Succede. È giovane e ha sbagliato solo in quella cosa. Per il resto è stato perfetto come senso di posizione e personalità. È un ragazzino emotivo, ci sta quanto accaduto, lo farà crescere sicuramente“, aveva detto il tecnico subito dopo la gara. Ora Gineitis deve dimostrare sul campo di aver sgomberato la mente e può farlo già da Bologna.

La Nazionale per dimenticare

Durante la sosta Gineitis è stato impegnato con la Lituania per le gare di qualificazione a EURO24. Contro Montenegro è arrivata una sconfitta, ma il centrocampista granata è partito da titolare e ha giocato un match tutto sommato positivo. Discorso simile per l’amichevole contro Cirpo, in cui è stato sostituito a pochi minuti dal triplice fischio. Due partite importanti soprattutto per quanto riguarda l’aspetto psicologico, che gli hanno consentito di scendere in campo senza troppa pressione. Ora è tornato a disposizione di Juric per dare continuità a quanto di buono fatto finora. Gli infortuni di Linetty e Ricci pesano per i meccanismi del centrocampo e Gineitis potrebbe seriamente avere la possibilità di riprendersi le chiavi del reparto già contro il Bologna. L’avversario e la sfida non saranno delle più semplici, ma è proprio in questi momenti che la personalità può fare la differenza. E GIneitis ne ha da vendere.