L’attaccante è stato impegnato con il Paraguay per le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali del 2026: Juric lo aspetta

Il Torino e Ivan Juric si preparano a riabbracciare Antonio Sanabria. L’attaccante è partito con il Paraguay per affrontare le gare di qualificazione ai Mondiali del 2026 e in tarda mattinata è tornatone capoluogo piemontese. Il bilancio con l’Albirroja non è stato affatto positivo: il numero 9 granata ha giocato solo un tempo contro il Cile e la Colombia. Due gare in cui il Paraguay ha ottenuto un solo punto. Tuttavia gli uomini di Garnero restano agganciati alla settima posizione, valida per l’ultimo posto disponibile alla qualificazione, a pari punti con il Cile.

Ora il ritorno a Torino

Sanabria da domani sarà al Filadelfia per preparare la prossima giornata di Serie A, che il Toro giocherà di lunedì a Bologna. Un posticipo che sarà utile all’attaccante per recuperare la miglior condizione dopo il lungo viaggio transoceanico. Contro il Sassuolo ha ritrovato il gol, che mancava da più di cinque mesi. Ora l’obbiettivo è continuare a segnare e dare continuità a quanto di buono fatto in fase realizzativa. Il Torino va infatti a segno da quattro partite consecutive (inclusa quella di Coppa Italia contro il Frosinone) e per Sanabria può essere un’ottima chance per tornare a essere decisivo.

Ma ad affrontare gli uomini del tecnico croato ci sarà il Bologna di Thiago Motta, una delle squadre più in forma del campionato. I rossoblù hanno subito solo 10 gol dall’inizio della stagione e vantano la terza miglior difesa della Serie A. Meglio hanno fatto soltanto Inter, con 6 gol subiti, e Juventus, che ne ha presi 7. La trasferta del Dall’Ara sarà dunque un match complicato per Sanabria, che dovrà lottare contro l’asfissiante marcatura di Beukema e Calafiori.