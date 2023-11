Lorenzo De Silvestri e Kevin Bonifazi ritroveranno il Torino: entrambi hanno vestito la maglia granata in passato

Prosegue il conto alla rovescia verso Bologna-Torino, gara valida per la 13ª giornata di Serie A. Gli uomini di Juric arriveranno al Dall’Ara con l’obbiettivo di dare continuità agli ottimi risultati ottenuti nelle ultime settimane, che hanno visto i granata battere Lecce e Sassuolo e pareggiare contro il Monza. Dall’altra parte ci sarà un Bologna ferito, reduce dalla seconda sconfitta in campionato sul campo della Fiorentina. Tra le fila dei rossoblù ci saranno anche Lorenzo De Silvestri e Kevin Bonifazi, che nel corso della loro carriera hanno vestito la maglia del Toro.

I numeri nel Torino

Lorenzo De Silvestri è stato uno dei migliori interpreti del proprio ruolo quando ha vestito la maglia del Torino. Il classe ’88 è rimasto in granata dalla stagione 2016/2017 fino al 2019/2020, giocando la bellezza di 128 partite. Ma è riuscito anche a essere piuttosto incisivo in fase offensiva: il terzino conta infatti 13 gol e 11 assist con la divisa del Toro. La sua miglior annata sicuramente quella del 2017/2018, durante la quale ha messo a segno 5 reti e 2 assist in 35 gare disputate.

Diverso il discorso per Bonifazi, che nel Torino ha giocato anche in Primavera. Correva l’anno 2014/2015 e l’attuale difensore centrale del Bologna giocò 22 sfide con le giovanili granata, tra campionato e Viareggio Cup. Dopo un’esperienza alla S.P.A.L. tornò all’ombra della Mole e nel 2017/2018 esordì con la squadra maggiore sia in Coppa Italia che in Serie A. In granata resterà fino al 2019/2020, con uno score di 2 reti in 14 partite. Nella stagione in corso, al contrario di De Silvestri, sta trovando poco spazio: Thiago Motta gli preferisce Beukema e Calafiori. Ora entrambi affronteranno il loro passato, in una sfida al sapore di Europa.